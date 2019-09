Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fassade beschmiert/Einbruch in Getränkemarkt

Plettenberg (ots)

Zwischen Montag- und Dienstagnachmittag haben Unbekannte die Hauswand eines Mehrfamilienhauses Am Beiese mit scharzer Farbe beschmiert.

Ein Unbekannter ist am Dienstag kurz vor Mitternacht in einen Getränkemarkt an der Alten Ziegelei eingebrochen. Während er Zigarettenpäckchen zusammenraffte, löste er einen Alarm aus. Er konnte jedoch flüchten.

Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02391/9199-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell