Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Kita/Pkw durchwühlt/Ladendiebe erwischt

Iserlohn (ots)

In der vergangenen Nacht wurde in den Kindergarten am Siepenpad inm Stübbeken eingebrochen. Unbekannte brachen Terrassentür und Büroschränke im Verwaltungsbereich und einem Gruppenraum auf und durchwühlten alle Möbel. Zur Beute können noch keine Angaben gemacht werden.

Unbekannte sind an der Gutenbergstraße in einen am Straßenrand geparkten roten VW Multivan eingedrungen und haben ihn auf der Suche nach Wertsachen durchwühlt. Nach den bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen.

Mitarbeiter eines Supermarktes am Theodor-Heuss-Ring erwischten am Dienstag zwei Ladendiebe. Um 13.10 Uhr wurde ein Kunde bei einem Diebstahl von Lebensmitteln beobachtet. Der Beschuldigte räumte die Tat ein. Die Polizei nahm ihn zur Überprüfung der Personalien mit auf die Wache. Gegen 15.20 Uhr nahm eine 36-jährige Iserlohnerin Kaffeemühle und Rasierapparat aus der Verpackung und steckte beide Geräte ein. Der Mitarbeiter sprach die Frau beim Verlassen des Hauses an und holte sie ins Büro. Dort wurde die Anzeige wegen Diebstahls aufgenommen.

