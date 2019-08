Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Wedel: Vier Verletzte nach Fettexplosion in Küche

Pinneberg (ots)

Datum: Donnerstag, 22. August 2019, 13.52 Uhr +++ Einsatzort: Wedel, Rissener Straße +++ Einsatz: FEU Y (Feuer, Menschenleben in Gefahr)

Wedel - Am Donnerstag sind in den Mittagsstunden insgesamt vier Personen bei eine Fettbrandexplosion in der Küche eines Mehrfamilienhauses an der Rissener Straße in Wedel verletzt worden. Zu einem Folgebrand war es nicht gekommen. Die Freiwillige Feuerwehr Wedel war mit 26 Kräften im Einsatz. Hinzu kamen vier Rettungswagen.

Ein Bewohner hatte offenbar versucht, brennendes Fett in einem Kochtopf auf dem eingeschalteten Herd mit Wasser zu löschen. Durch das verdampfende Wasser wurde das brennende Fett zu einem Feuerball, der dem Mann Leichte Brandverletzungen zufügte. Drei weitere Bewohner erlitten eine leichte Rauchvergiftung. Glücklicherweise gab es keinen Folgebrand. Ein Atemschutztrupp der Wedeler Feuerwehr kontrollierte die betroffene Küche ausgiebig und gab dann Entwarnung. Die Wohnung wurde belüftet. Alle betroffenen Personen wurden dem Rettungsdienst übergeben.

