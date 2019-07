Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Uetersen: Mehrere Leichtverletzte bei Kellerbrand

Pinneberg (ots)

Uetersen: Mehrere Leichtverletzte bei Kellerbrand Datum: Dienstag, 30. Juli 2019, 22.47 Uhr +++ Einsatzort: Uetersen, Tornescher Weg +++ Einsatz: FEU G R0 (Feuer größer Standard, mehrere Verletzte)

Uetersen Am Dienstagabend ist es zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Uetersen am Tornescher Weg gekommen. Die Freiwillige Feuerwehr Uetersen war mit 55 Kräften vor Ort. Dabei wurden vier Personen leicht verletzt, zwei von ihnen wurden zur Beobachtung ins Krankenhaus eingeliefert. Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte wenige Minuten nach der Alarmierung um 22.47 Uhr brannte ein Kellerverschlag in dem fünfstöckigen Block mit 15 Wohnungen in voller Ausdehnung. Das Treppenhaus war bereits verraucht. Mehrere Bewohner hatten sich bereits in Sicherheit gebracht oder harrten auf Rettung. Diese Rettung und die Brandbekämpfung erfolgten nach einer Alarmstufenerhöhung parallel. "Wir haben mehrere Personen heraus geleitet", sagte Uetersens Wehrführer Karsten Schütt. Eine Familie mit zwei Kleinkindern verblieb zur Sicherheit in ihrer Wohnung bis zum Ende der Löscharbeiten. Die Brandbekämpfung im Keller erfolgte unter Atemschutz mit dem Einsatz von zwei C-Rohren. Die Einsatzstelle war nach einer Stelle unter Kontrolle. Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten dauerten noch längere Zeit an. Wegen der Vielzahl der betroffenen Personen wurde auch auf Seiten des Rettungsdienstes das Kontingent hoch gefahren. Letztlich wurden 19 Personen gesichtet, vier von ihnen wurde als leicht verletzt eingestuft. Zwei Personen wurden zur Beobachtung in Krankenhaus gebracht. Die Kripo hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im gleichen Keller hatte es bereits am Montag, 22. Juli, ein Feuer gegeben.

Kräfte FF Uetersen: 55 mit 12 Fahrzeugen Rettungsdienst RKiSH: 13 mit 5 RTW, 1 NEF, Organisatorischer Leiter Einsatzleiter: Karsten Schütt, Wehrführer FF Uetersen

