FW-PI: Wedel: Feuerwehr und THW bekämpfen erfolgreich 200 Liter ausgelaufenen Schiffsdiesel

Wedel: Feuerwehr und THW bekämpfen erfolgreich 200 Liter ausgelaufenen Schiffsdiesel Datum: Donnerstag, 8. August 2019,. 10,32 Uhr +++ Einsatzort: Wedel, Deichstraße (Tonnenhafen/Elbe) +++ Einsatz: THAUST G WASSER (Technische Hilfeleistung größer Standard, Austritt von Betriebsstoffen auf Gewässer)

Wedel - Die Freiwillige Feuerwehr Wedel und das Technische Hilfswerk Pinneberg haben am Donnerstagvormittag erfolgreich einen Ölschaden im Wedeler Tonnenhafen an der Elbe bekämpft und eine größere Ausbreitung auf den Fluss verhindert. Dort waren beim Bunkern gegen 10.30 Uhr etwa 200 Liter Schiffsdiesel ausgetreten. Die Feuerwehr hatte nach einer ersten Erkundung sofort das THW nachgefordert. Gemeinsam legten die ehrenamtlichen Helfer beider Organisationen 150 Meter Ölschlengel im Hafenbecken aus und kreisten den gebildeten Teppich ein. In Absprache mit dem LKN (Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein) bleiben diese Schlengel bis Montag liegen. Bis dahin wird nach Einschätzung der Fachleute auch der letzte Rest verdunstet sein. Die Ermittlungen zur Ursache hat die Wasserschutzpolizei Brunsbüttel übernommen.

