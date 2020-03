Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Balgheim, Bundesstraße 14) 8000 Euro Schaden nach Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Balgheim, Bundesstraße 14 (ots)

Zu einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen und einem dabei entstandenen Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 8000 Euro ist es am Mittwochmorgen zwischen Tuttlingen und Spaichingen, kurz vor der Ortschaft Balgheim auf der Bundesstraße 14 gekommen. Ein 36-jähriger Fahrer eines Kleinwagens der Marke Nissan war gegen 07 Uhr auf der B 14 - von Tuttlingen kommend - in Richtung Spaichingen unterwegs und musste kurz vor dem Ortsschild Balgheim abbremsen. Auch ein dem Nissan folgender 23 Jahre junger Fahrer eines 1er BMWs bremste daraufhin seinen Wagen ab. Viel zu spät reagierte allerdings eine 43-jährige Frau, die mit einem VW Sharan hinter dem BMW ebenfalls in Richtung Spaichingen fuhr. Die Frau prallte mit dem Sharan gegen das Heck des BMWs und schob diesen noch auf den davor befindlichen Nissan. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1012

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell