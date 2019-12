Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Einfamilienhaus nach Brand unbewohnbar

Haren (ots)

Am Sonntagmorgen ist es an der Hubertusstraße im Ortsteil Wesuwe zu einem Bran in einem Einfamilienhaus gekommen. Ein Bewohner wurde dabei leicht verletzt. Gegen kurz vor 8.30 Uhr kam es beim Einschalten eines Gasofens zu einer Explosion im Wintergarten des Hauses. Die Flammen griffen schnell auf das Wohnhaus über. Die Feuerwehren aus Haren und Rütenbrock waren mit 45 Einsatzkräften vor Ort und konnten den Brand löschen. Ein 75-jähriger Hausbewohner erlitt leichte Verletzungen. Das Gebäude ist aktuell nicht bewohnbar. Die Sachschadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell