Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Nenzingen) Festnahme von Ersatzteildieben (03.03.2020)

Orsingen-Nenzingen (ots)

Pech hatten zwei aus einem osteuropäischen Mitgliedsstaat der Europäischen Union stammende Tatverdächtige im Alter von 35 und 26 Jahren mit Wohnsitz in einem nördlichen Nachbarlandkreis, die sich in der Nacht zum heutigen Mittwoch gegen 22.30 Uhr unberechtigt auf das Betriebsgrundstück eines Kfz-Verwertungsbetriebes im Hardtring begaben, um dort in Diebstahlsabsicht Kfz-Ersatzteile in Altfahrzeugen abzumontieren. Der Betriebsinhaber wurde auf die Unberechtigten aufmerksam und verständigte die Polizei.

Im Zusammenwirken mit dem Geschädigten gelang es den am Tatort eingesetzten Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Stockach, beide Tatverdächtige auf dem Betriebsgrundstück festzunehmen und ihr Werkzeug als Beweismittel sicherzustellen. Gegen die beiden Festgenommenen wurde jeweils ein Ermittlungsverfahren wegen schweren Diebstahls eingeleitet.

