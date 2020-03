Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach) Drogen im Straßenverkehr und zu Hause (03.03.2020)

Stockach / Baden (ots)

Die Kontrolle des 40-jährigen Lenkers eines Subaru am Dienstagabend gegen 18.00 Uhr in der Industriestraße durch die Besatzung eines zivilen Streifenwagens der Verkehrspolizeiinspektion Zimmern ob Rottweil führte zur Feststellung der Beeinflussung des 40-Jährigen durch Betäubungsmittelkonsum.

Frisch gedüngte Erde im Kofferraum des Tatverdächtigen ergab den weiteren Verdacht eines gärtnerischen Talents des 40-Jährigen zum Anbau und zur Aufzucht von verbotenem Pflanzenmaterial, was sich bei der Durchsuchung seiner Wohnung in einer Kreisgemeinde bestätigte. In der Wohnung wurden mehrere bepflanzte oder aktuell stillgelegte Anlagen sowie Zubehör zur Aufzucht von Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Gegen den 40-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Herstellung und des unerlaubten Handels von Betäubungsmitteln eingeleitet.

Wegen der Verkehrsteilnahme unter Drogeneinfluss wurde dem Tatverdächtigen eine Blutprobe entnommen. Weitere Maßnahmen erfolgen nach Vorliegen des Untersuchungsergebnisses durch die am Wohnort des Tatverdächtigen zuständige Fahrerlaubnisbehörde.

