Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Über 2 Tonnen Diebesgut

Soest (ots)

Über zwei Tonnen Gewicht hatten zuvor aus den Lagerhallen einer Firma Am Silberg entwendete Bleiteile, Batterien und VA-Rohre. Aufgrund des Gewichtes geht die Polizei davon aus, dass ein Transporter oder ein ähnliches Fahrzeug für den Abtransport genutzt worden sein könnte. In der Zeit zwischen Samstag, 16 Uhr und Sonntag, 11.30 Uhr gelangten die unbekannten Täter über eine Außenmauer auf das Firmengelände. Mit einer Metallstange blockierten sie das Zugangstor und manipulierten eine Überwachungskamera. Anschließend trennten sie bei drei Lagerhallen die Außenwände auf, so dass sie in die Räumlichkeiten gelangen konnten. Es kann davon ausgegangen werden, dass diese Aktivitäten nicht geräuschlos von statten gegangen sind. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die aufgrund der Geräuschkulisse oder sonstiger Erkenntnisse Angaben zu dem Einbruch machen können, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

