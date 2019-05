Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pressebericht der Kreispolizeibehörde Soest vom Wochenende

Lippstadt - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Freitagabend ereignete sich im Ortsteil Bökenförde ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden. Gegen 22.15 Uhr befuhr der 68-jährige Unfallverursacher aus Rietberg mit seinem Pkw Mercedes die Rüthener Straße in Richtung Hellweg/B1 und bog am Ortseingang Bökenförde nach links in den Puisterweg ab. Dabei missachtete er den Vorrang eines entgegenkommenden, 23-jährigen Mannes aus Paderborn, der in seinem Pkw Honda mit vier weiteren Fahrzeuginsassen im Alter zwischen 54 und 84 Jahren in Richtung Lippstadt unterwegs war. Bei der Kollision im Einmündungsbereich wurden der Verursacher des Unfalls sowie die 83-jährige Beifahrerin des Hondafahrers schwer verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. Bei dem 68-jährigen Rietberger wurde eine erhebliche Alkoholisierung festgestellt, die eine Blutprobenentnahme zur Folge hatte. Beide schwer beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der geschätzte Gesamtsachschaden beträgt etwa 22.000 Euro. (sn)

Werl - Wohnungseinbruch

Am vergangenen Freitag brachen unbekannte Täter im Zeitraum von 09:30 Uhr bis 15:45 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Straße "Am Gänseteich" im Ortsteil Hilbeck ein. Während die Hausbewohner abwesend waren, begaben sich die Einbrecher auf die rückwärtige Seite des Objektes, hebelten dort ein Fenster auf und betraten die Wohnräume. Im Erd - und Obergeschoss wurden zahlreiche Schränke und Behältnisse nach Wertgegenständen durchsucht. Welches Diebesgut die Täter tatsächlich erbeuten konnten, stand zu Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, verdächtige und im Tatzusammenhang stehende Beobachtungen der Polizei Werl unter der Rufnummer 02922-91000 mitzuteilen. (sn)

Soest - Wohnungseinbruch

Am Samstagabend stellte die Bewohnerin eines Hauses in der Schendelerstraße bei ihrer Heimkehr gegen 22.50 Uhr fest, das in ihre Wohnung eingebrochen wurde. Unbekannte Täter hatten sich in der Zeit von 16:00 Uhr bis 22:50 Uhr in das Mehrfamilienhaus im Soester Norden begeben und die Wohnungstür im ersten Obergeschoss aufgebrochen. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach lohnendem Diebesgut. Nach derzeitigem Sachstand wurden jedoch keine Wertgegenstände entwendet. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Soest unter der Rufnummer 02921-91000 entgegen. (sn)

Lippstadt - Abgestelltes Kraftfahrzeug aufgebrochen

Am Samstagnachmittag kam es in der Lippstädter Innenstand zu einem Diebstahlsdelikt aus einem verschlossen und auf dem Parkstreifen an der Woldemei abgestellten VW Multivan. Im Zeitraum von 16:00 Uhr bis kurz vor 18:00 Uhr schlug ein unbekannter Täter die rechte Seitenscheibe des Fahrzeugs ein und entwendet daraus ein am Armaturenbrett befestigtes Smartphone. Trotz belebter Innenstadt und räumlicher Nähe zum Bahnhof / Kreisverkehr konnte er die Tat offenbar unbeobachtet ausführen und sich unerkannt vom Tatort entfernen. Zeugen, die eventuell doch Angaben zu verdächtigen Personen im Tatzusammenhang machen können, werden um Information der Polizei Lippstadt unter der Rufnummer 02941-91000 gebeten. (sn)

Geseke - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ein 25-jähriger Autofahrer aus Geseke wurde am Samstag gegen 13:30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 875 (Schützenstraße) zwischen Langeneicke und Bökenförde verletzt. Er war mit seinem Mazda Richtung Langeneicke unterwegs und folgte in einer Fahrzeugkolonne dem Nissan einer 38-jährigen Frau, die in Höhe des Abzweiges nach Ermsinghausen die Absicht hatte, einen weiteren, langsam vorausfahrenden Pkw zu überholen. Als sie zum Überholen ausscherte, übersah sie den Mazda des 25-Jährigen, der seinerseits bereits den Überholvorgang eingeleitet hatte. Der Geseker konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und prallte auf das Heck des Nissan. Er verlor aufgrund des Anstoßes die Kontrolle über den Pkw, geriet in den linksseitigen Straßengraben und kam nach finalem Überschlag auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Geseker erlitt glücklicherweise eher leichte Verletzungen und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Während der Nissan lediglich einen leichten Heckschaden aufwies, musste der Mazda mit Totalschaden abtransportiert werden. (sn)

