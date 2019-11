Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Diebe brechen mehrere Pkw auf

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

In der Zeit zwischen Montag, 19.00 Uhr, und Dienstag, 08.00 Uhr, brachen Unbekannte mehrere BMW in St. Tönis auf. Die Fälle ereigneten sich auf dem Buchenplatz, auf dem Blaumeisenweg und auf der Sternstraße. Die Täter manipulierten in einem Fall das Türschloss, in den beiden anderen Fällen benutzten sie vermutlich das Keyless-Go-Signal, um die Türen der Fahrzeuge zu öffnen. Anschließend bauten die Diebe die Navigationssysteme aus. Hinweise auf Tatverdächtige oder verdächtige Fahrzeuge bitte an die Kripo in Kempen über die 02162/377-0. /wg (1390)

