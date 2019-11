Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Neersen: Versuchter Einbruch in Tankstelle - Polizei bittet um Hinweise

Willich-Neersen (ots)

In der Nacht zu Montag kam es zu einem versuchten Einbruch in eine Tankstelle auf der Hauptstraße in Neersen. Nach den ersten Ermittlungen versuchte ein Täter gegen 02.00 Uhr, die Glasscheibe zum Verkaufsraum einzuschlagen. Die Tür hielt jedoch stand. Der Einbruchsversuch dauerte nur wenige Sekunden. Anschließend flüchteten zwei Personen zu Fuß vom Tankstellengelände. Die Kriminalpolizei fragt: Wer hat zum Tatzeitpunkt im Bereich der Hauptstraße in Neersen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise bitte an die 02162/377-0. /wg (1388)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell