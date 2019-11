Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Tageswohnungseinbrecher hebeln Kellertür auf

Willich (ots)

Am Montag, zwischen 13.00 und 18.00 Uhr, brachen Unbekannte in ein Haus auf der Büdericher Straße in Willich ein. Der oder die Einbrecher hebelten die Kellertür auf und durchsuchten das Haus. Was die Einbrecher stahlen, steht noch nicht fest. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an die Kripo über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (1386)

