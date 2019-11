Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen-Tönisberg: Unfall beim Abbiegen - Autofahrerin schwer verletzt

Kempen-Tönisberg: (ots)

Mit schweren Verletzungen musste eine 43-jährige Autofahrerin aus Tönisvorst nach einem Verkehrsunfall ins Krankenhaus gebracht werden. Ein 50-jähriger deutscher Autofahrer aus Tönisvorst befuhr am Sonntag gegen 20:30 Uhr die B 9 in Richtung Krefeld. An der Anschlussstelle in Tönisberg wollte er nach links auf die A 40 Richtung Duisburg abbiegen. Hierbei übersah er offensichtlich, dass die entgegenkommende 43-jährige weiter auf der B 9 in Richtung Kerken fuhr. Beim Zusammenstoß wurde die Frau schwer verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden./ah (1384)

