Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Süßwarenautomat umgeworfen

Neckarsulm (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Mittwoch (18.09.2019) auf Donnerstag (19.09.2019) einen etwa 700 kg schweren Süßwarenautomaten am Bahnhof Neckarsulm umgeworfen und beschädigt. Nach derzeitigen Erkenntnissen müssen die mutmaßlichen Täter den am Bahnsteig 1 befindlichen Automaten mit augenscheinlich enormer Kraftaufwendung zunächst umgestoßen haben, sodass dieser aus seiner Verankerung riss und auf der Seite liegen blieb. Alarmierte Beamte des Bundespolizeireviers Heilbronn sicherten vor Ort die Spurenlage, konnten dabei allerdings keine Aufbruchsspuren feststellen. Derzeit wird davon ausgegangen, dass keine Ware entwendet wurde. Die Höhe des Sachschadens sowie der genaue Tathergang ist Gegenstand der Ermittlungen des Bundespolizeireviers Heilbronn. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter der Telefonnummer +4971318882600 zu melden.

