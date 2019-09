Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Unbekannte versuchen Geldautomaten aufzubrechen

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Unbekannte Täter haben in den frühen Morgenstunden vom Dienstag (17.09.2019) im Zeitraum von 01:50 Uhr bis 02:00 Uhr versucht einen Geldautomaten am Bahnhof Stuttgart-Zuffenhausen aufzubrechen. Nach derzeitigen Erkenntnissen versuchten der oder die mutmaßlichen Täter mit unbekannten Werkzeug an die Geldkassette des Automaten zu gelangen, scheiterten jedoch offensichtlich dabei. Ein Mitarbeiter der betroffenen Sicherheitsfirma stellte die Beschädigung fest und alarmierte die Polizei. Ermittlungsbeamte der Bundespolizei sicherten im Anschluss die Spuren am Tatort. Die Auswertung der Videoüberwachung sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und des Versuchs des besonders schweren Diebstahls. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

