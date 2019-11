Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen-St. Hubert: Radfahrerin fährt nach Verkehrsunfall weiter - Polizei sucht Zeugen

Kempen-St. Hubert (ots)

Am Sonntag gegen 13.50 Uhr fuhr eine 58-jährige Autofahrerin (deutsch) aus St. Hubert auf der Bendstraße in St. Hubert. An der Kreuzung Bahnstraße wollte sie weiter geradeaus fahren. Auf Grund der Verkehrslage musste sie allerdings mit ihrem Pkw ein Stück zurücksetzen. In diesem Moment querte eine Radfahrerin hinter dem Pkw der St.-Huberterin die Straße. Pkw und Radfahrerin stießen zusammen, die Radfahrerin stürzte. Die Autofahrerin erkundigte sich sofort nach dem Befinden der Radfahrerin. Nach einem kurzen Gespräch, setzte sich diese auf ihr Rad und fuhr weiter, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Die etwa 60 Jahre alte Radfahrerin ist ca. 1,60 Meter groß und korpulent. Sie trug eine Lederjacke. Das Verkehrskommissariat in Viersen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise auf die Radfahrerin über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (1383)

