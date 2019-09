Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Frau wird im Bahnhof angegriffen

Fulda (Landkreis Fulda)

Eine 26-jährige Frau aus Frankfurt am Main wurde gestern Nachmittag (26.09.2019), gegen 15.50 Uhr, Opfer eines körperlichen Angriffs in der Bahnhofsunterführung in Fulda.

Was war geschehen?

Die junge Frau ging durch die Unterführung, um den Bahnsteig 4 in Richtung Frankfurt zu erreichen. Aus bislang unerklärlichen Gründen wurde sie von einer Frau angegriffen. Diese drückte sie gegen die Wand und schlug ihr gegen den Oberkörper.

Das Opfer konnte sich von dem Angriff befreien und in Richtung Bahnsteig 4 fliehen.

Körperliche Verletzungen waren keine vorhanden, jedoch erlitt das Opfer einen Schock.

Die Täterin wurde wie folgt beschrieben:

- Ca. 50 Jahre alt,

- dunkle Haare,

- beige Jacke,

- dunkle Hose.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen gesucht:

Hinweise zu der Tat sind erbeten unter der Telefon-Nr. 0561/81616-0 bzw. der kostenfreien Service-Nummer 0800 6 888 000 oder über www.bundespolizei.de .

