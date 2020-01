Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: - Bauschutt in Eibach abgelagert - Promillewert lässt Schutzleute staunen - Fluchten in Herborn und Dillenburg - Drogenfahrt bringt weitere Anzeigen -

Dillenburg-Eibach: Bauschutt und Plastiksäcke entsorgt / Polizei bittet um Mithilfe -

Auf der alten Verbindungsstraße zwischen Eibach und Dillenburg entsorgten Unbekannte ihren Müll. Spaziergänger entdeckten den Umweltfrevel und informierten die Dillenburger Polizei. Gegenüber dem Gradierwerk lagen ca. 40 - 50 schwarze Müllsäcke, randvoll mit Bauschutt. Zudem entsorgten die Unbekannten Bauutensilien wie Farbeimer und leere Zementsäcke. Entdeckt wurde der Müll am Mittwoch (22.01.2020), gegen 17.00 Uhr, seit wann die Säcke dort lagen, ist derzeit nicht bekannt. Wer kann Angaben zur Herkunft des Mülls machen? Wem sind sonst in diesem Zusammenhang dort Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Herborn: Nach Spiegelunfall getürmt -

Am Mittwoch (22.01.2020) krachten in der Austraße die Außenspiegel dreier Fahrzeuge aneinander. Die Unfallfahrer nahmen Reißaus und ließen einen Schaden von rund 500 Euro zurück. Zwischen 08.00 Uhr und 16.00 Uhr parkte gegenüber der Hausnummer 59 ein grauer Opel Astra in Fahrtrichtung Merkenbach. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass ein bisher unbekannter Autofahrer beim Vorbeifahren den Außenspiegel des Astras abfuhr. Teile seines eigenen Außenspiegels blieben an der Unfallstelle zurück. Im Zeitraum von 16.35 und 17.45 Uhr erwischte es gegenüber der Hausnummer 63, ebenfalls in Fahrtrichtung Merkenbach, den Außenspiegel eines hellblauen Skoda Karoq. Auch hier blieben Spiegelteile des Unfallwagens auf der Austraße zurück. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass diese Teile von einem Peugeot 807 oder einem Fiat Ulysses (beides Vans des Autoherstellers PSA/Fiat) in hellblauer Farbe stammen. Hinweise zu den Unfallfahrern, dessen Fahrzeugen oder einem der genannten Vans mit frischem Unfallschaden am rechten Außenspiegel nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Dillenburg: Unfallflucht am Tunnelkreisverkehr -

Nach einem Unfall auf dem Kreisverkehr am Nordportal des Schlossbergtunnels bittet die Dillenburger Polizei um Mithilfe. Am Dienstag (21.01.2020), gegen 13.00 Uhr fuhr von Haiger kommend ein BMW-Fahrer in den Kreisverkehr, um diesen in Richtung Innenstadt wieder zu verlassen. Bevor er das Tunnelportal passierte, fuhr ein schwarzer 2-er BMW von dort aus in den Kreisverkehr hinein und nahm den 48-jährigen Dillenburger im BMW die Vorfahrt. Der Dillenburger wich auf die innerste Spur des Kreisels aus, wo er seinerseits mit einem dort fahrenden Seat Ibiza kollidierte. Zu einem Kontakt zwischen den beiden BMW kam es nicht. Der Unfallfahrer im schwarzen BMW der 2er Klasse, mit Zulassung im Main-Taunus-Kreis (MTK-Kennzeichen), setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Dillenburger und seine ebenfalls in Dillenburg lebende Unfallfahrerin im Seat blieben unverletzt. Die Schäden belaufen sich auf ca. 4.000 Euro. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg: Fußgänger bringt Kradfahrer zu Boden / Polizei sucht Zeugen -

Am Donnerstagmittag (23.01.2019) brachte ein Fußgänger in der Herwigstraße, in Höhe der Einfahrt zu der Berufsschule, einen Motorradfahrer zu Fall. Der Unbekannte flüchtete, ohne sich um seinen gestürzten Unfallgegner zu kümmern. Gegen 13.15 Uhr war der Biker von der Innenstadt kommen in Richtung Jahnknoten unterwegs, als der Fußgänger plötzlich die Fahrbahn betrat. Der 16-jährige musste seine Enduro voll abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden und stürzte zu Boden. Die Schäden an der Verkleidung seiner Maschine können noch nicht beziffert werden. Zeugen, die den Unfall beobachteten oder die Angaben zu dem Fußgänger machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: Unglaublicher Promillewert -

Nicht schlecht staunten Wetzlarer Polizisten, die einen Alkoholfahrer am frühen Freitagmorgen (24.01.2020) in ein Alkoholtestgerät pusten ließen. Das Display zeigte einen Wert von 4,05 Promille an. Aufgefallen war der 38-Jährige, als er gegen 02.18 Uhr mit seinem Ford auf der Hermannsteiner Straße in Schlangenlinien unterwegs war. Auch auf die Anhaltezeichen der Polizisten reagierte er nur verzögert, blieb jedoch letztlich mit seinem Wagen in der Straße "Walbergraben" stehen. Da die Atemluft deutlich nach Alkohol roch, ließen die Ordnungshüter den Aßlarer pusten. Es folgte eine Blutentnahme auf der Dienststelle sowie die Sicherstellung seines Führerscheins.

Solms: Drogenfahrt mit Folgen -

Am Donnerstagabend (23.01.2020) stoppten Wetzlarer Ordnungshüter einen Autofahrer. Der 18-Jährige stand unter Drogeneinfluss. Zudem stellten die Polizisten verschieden Betäubungsmittel bei ihm sicher. Gegen 19.15 Uhr stoppten die Polizisten den VW in der Kantstraße auf. Ihnen fielen beim Fahrer deutliche Anzeichen eines Drogenkonsums auf. Einem Drogenvortest stimmte der 18-Jährige nicht zu. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges entdeckten die Beamten 11 Gramm Marihuana, eine Feinwaage sowie weitere Utensilien zum Verkauf von Betäubungsmittelportionen. Er musste sich auf der Wache einer Blutentnahme unterziehen. Zudem durchsuchten die Ordnungshüter die Wohnung des Solmser. Hier stellten sie weitere neun Gramm Marihuana und vier Gramm Haschisch, für den Weiterverkauf in entsprechenden Verpackungseinheiten portioniert, sicher. Den jungen Mann erwarten nun Strafen wegen der Drogenfahrt sowie wegen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz.

