Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0682 --Demenzerkrankter Geisterfahrer - Führerschein freiwillig abgegeben--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Neustadt, Auffahrt zur B 75 / Oldenburger Straße in Fahrtrichtung Delmenhorst, Zeit: 28.10.2019, 12.30 Uhr

Ein 82-jähriger Autofahrer befuhr am Montagmittag vermutlich die Bundesstraße 75 in Fahrtrichtung Delmenhorst in entgegengesetzter Richtung und blieb im Baustellenbereich der Auffahrt Bremen Neustadt / B 75 stehen. Die Geistesgegenwärtigkeit eines 60-Jährigen verhinderte Schlimmeres.

Der 60-Jährige befuhr mit seinem Pkw von der A 281 kommend den Baustellenbereich der Auffahrt B 75 / Oldenburger Straße und wollte weiter in Richtung Delmenhorst fahren. Im dortigen Baustellen- / Kurvenbereich stand plötzlich entgegengesetzt ein Pkw auf der linken Fahrbahnseite. Nur durch eine Notbremsung des aufmerksamen Autofahrers konnte ein Zusammenstoß verhindert werden. Der Zeuge sicherte den Gefahrenbereich mit Unterstützung der Besatzung eines zufällig vorbeikommenden RTW des Malteser Hilfsdienstes ab und verständigte die Polizei.

Da der Geisterfahrer bis zum Eintreffen der Polizei permanent versuchte, den Motor seines schwarzen BMW zu starten, errichtete der 60-Jährige mit seinem Pkw eine Blockade und verhinderte somit eine Weiterfahrt.

Der 82-Jährige wurde durch einen spezialisierten Polizeibeamten einem sogenannten Standardisiertem Fahrtüchtigkeitstest unterzogen. Dessen Ergebnis und weiterführende Ermittlungen im Familienkreis deuten auf eine offensichtliche Demenzerkrankung des betagten Seniors. Da somit berechtigte Zweifel an der grundsätzlichen Fahrtauglichkeit bestanden, wurden die Fahrzeugschlüssel sichergestellt; eine Mitteilung an die Fahrerlaubnisbehörde folgte.

Den Senior erwartet nun eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge geistiger oder körperlicher Mängel; dieser gab daraufhin freiwillig seinen Führerschein ab.

Da die genaue Fahrtstrecke des Geisterfahrers bisher nicht bekannt ist und ob es in diesem Zusammenhang weitere gefährdende Verkehrssituationen gab, werden Zeugen oder auch mögliche Geschädigte gebeten, sich mit der Verkehrsbereitschaft der Polizei Bremen unter Telefon 362-14850 in Verbindung zu setzen.

Die Polizei rät: So verhalten Sie sich richtig, wenn Ihnen ein Falschfahrer entgegenkommt oder Sie die Meldung im Radio hören!

Fahren Sie rechts und überholen sie nicht. Das Tempo verringern und auf Vollbremsungen verzichten. Den Abstand zum Vordermann vergrößern - dadurch hat man eine bessere Sicht nach vorn und kann reagieren, falls einem der Falschfahrer entgegenkommt. Auf das Betätigen der Lichthupe verzichten - Wenn der Falschfahrer noch gemerkt haben sollte, dass er in der falschen Richtung unterwegs ist, macht ihn das nun noch nervöser.

Wenn Sie auf der BAB unterwegs sind, sollten sie stets den Verkehrswarnfunk eingeschaltet haben. Falschfahrer werden dort nach Bekanntwerden umgehend gemeldet!

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Pressestelle

Telefon: 0421/362 12114

Fax: 0421/362 3749

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell