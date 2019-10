Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0680--Zeugenaufruf nach Einbrüchen in Oberneuland--

Ort: Bremen-Oberneuland Zeit: 25.10.19, 17 bis 22 Uhr

Am Freitagabend drangen Einbrecher in vier Einfamilienhäuser in Oberneuland ein. Die Diebe entwendeten unter anderem einen Tresor, Bargeld sowie teuren Schmuck und flüchteten unerkannt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Zunächst stiegen unbekannte Täter gegen 19 Uhr durch ein Fenster in ein Wohnhaus im Maßolleweg ein. Sie brachen einen Safe aus der Wand und flexten ihn noch vor Ort auf. Als eine Alarmanlage auslöste, flüchteten sie mit Geld und Schmuckstücken. Am Querkamp hebelten Einbrecher gegen 20 Uhr ein Fenster auf der Rückseite eines Wohnhauses auf. Die Eindringlinge durchsuchten sämtliche Räume und durchwühlten Schränke und Schubladen. Anschließend flüchteten sie unter anderem mit einer hochwertigen Uhr, Bargeld und Kfz-Schlüssel als Beute. Anwohner meldeten einen weiteren Einbruch im Gustav-Brandes-Weg. Beim Eintreffen stellten die Einsatzkräfte fest, dass auch hier über ein Fenster eingestiegen und Bargeld sowie Schmuck gestohlen wurde. Die Polizei wurde am Freitagabend noch zu einem weiteren Tatort in der Straße Upper Borg gerufen. Auch hier drangen Unbekannte in ein Haus ein. Ob sie Beute machten, kann noch nicht abschließend festgestellt werden.

Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach den Verdächtigen verlief negativ.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, prüft die Zusammenhänge und sucht nach Zeugen der Taten. Die Ermittler fragen: Wem sind vier bis fünf verdächtige Personen, dunkel gekleidet und vermutlich maskiert, in diesem Zusammenhang aufgefallen? Wer kann Hinweise auf einen verdächtigen Kleintransporter vor diesem Hintergrund geben? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter (0421) 3623888 entgegen.

Die Polizei rät: Einen optimalen Einbruchschutz erhalten Sie durch ein aufeinander abgestimmtes Zusammenwirken von mechanischer und elektronischer Sicherungstechnik. Tipps rund um das Thema Einbruchschutz gibt es beim Präventionszentrum der Polizei Bremen unter der Tel.: 0421 362-19003 oder unter www.polizei.bremen.de. Rufen Sie über 110 (kostenlos) die Polizei, wenn Sie verdächtige Personen, abgelaufene Alarmanlagen oder Hilferufe wahrnehmen.

