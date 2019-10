Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0677--Einsatz in Moschee--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Gröpelingen, Stapelfeldtstraße Zeit: 27.10.19, 17.55 Uhr

Die Polizei wurde am Sonntag zu einem Einsatz in eine Moschee in der Stapelfeldtstraße in Gröpelingen gerufen.

Ein Mann hatte am Abend nach einem versuchten Diebstahl in der Moschee Hausverbot erhalten. Gegenüber alarmierten Polizeikräften äußerte der offensichtlich geistig verwirrte 38-Jährige wirre Drohungen. Er führte ein Messer im Hosenbund bei sich, das beschlagnahmt wurde.

Der Mann wurde noch am Abend mit dem Verdacht einer psychischen Erkrankung zwangseingewiesen und einer entsprechenden psychiatrischen Einrichtung zugeführt.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Franka Haedke

Telefon: 0421/362-12114/-115

Fax: 0421/362-3749

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell