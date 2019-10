Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0679 --Verkehrsrowdys gestoppt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Vegesack, Lindenstraße; Bremen, Autobahn 27 Zeit: 24.10.2019, 20:10 Uhr; 26.10.2019, 17:45 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen stoppten am Samstagabend einen 28-Jährigen auf der A 27 kurz vor der Lesumbrücke, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war und durch riskante Fahrmanöver auffiel. Bereits am Donnerstabend versuchten zwei Jugendliche in Bremen-Vegesack mit einem mutmaßlich gestohlenen Roller vor der Polizei zu flüchten.

Gegen 17:45 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung am Samstag auf der Autobahn 27 Richtung Cuxhaven auf Höhe der Ausfahrt Horn ein weißer Audi auf, der mit Warnblinklicht und überhöhter Geschwindigkeit fuhr. Mit eingeschaltetem Blaulicht fuhren die Einsatzkräfte dem Raser nach. Dabei beobachteten sie, wie er mehrfach schnell die Spur wechselte, teilweise den Standstreifen benutzte und immer wieder Autos rechts überholte. Zwischenzeitlich fuhr er deutlich über 200 Km/h und hielt auch den Sicherheitsabstand nicht ein. Kurz vor der Lesumbrücke musste er aufgrund des Verkehrsaufkommens die Geschwindigkeit drosseln und konnte von den Einsatzkräften gestoppt werden. Bei der Befragung machte der 28-Jährige einen sehr verwirrten Eindruck, deshalb wurde er zur psychologischen Begutachtung in ein Krankenhaus gebracht. Der Führerschein wurde eingezogen und das Auto beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Am Donnerstagabend fuhren zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren mit einem mutmaßlich gestohlenen Roller unter Drogeneinfluss durch Bremen Vegesack. Sie konnten von Einsatzkräften gestoppt werden, nachdem sie versucht hatten zu flüchten. Die Eltern wurden benachrichtigt und die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Pressestelle

Telefon: 0421/362 12114

Fax: 0421/362 3749

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell