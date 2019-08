Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pressebericht der Kreispolizeibehörde Soest vom Wochenende

Soest (ots)

Ense-Bremen - Leicht verletzt nach einem Fahrfehler Am Freitagabend gegen 23.15 Uhr befuhr eine 18jährige Werlerin mit ihrem VW Caddy den Rochollweg in Richtung Ruhner Weg. Aufgrund eines Fahrfehlers verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit einer Straßenlaterne und einem Grundstückszaun. Bei der Kollision zog sie sich leichte Verletzungen zu die vom Rettungsdienst vor Ort versorgt wurden. (AG)

Lippstadt - Radfahrer leicht verletzt Am Freitagnachmittag gegen 16.45 Uhr befuhr ein 28jähriger Lippstädter mit seinem Fahrrad die Chalybäusstraße in Richtung Overmannstaße. Hier bog er nach links in die Overmannstaße ab. Bei dem Abbiegemanöver kollidierte er mit dem Pkw einer 60jährigen Lippstädterin, die mit ihrem Suzuki Swift auf der Overmannstraße in Richtung Bastionstraße unterwegs war. Durch den Zusammenprall kam der Radfahrer zu Fall und verletzte sich dabei leicht. Der Lippstädter wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. (AG)

Lippstadt - Rollerfahrer verletzt sich bei Ausweichmanöver Am Freitagmittag gegen 13.50 Uhr befuhr ein 50jähriger Lippstädter mit seinem Roller Aprilia die Brüderstraße in Richtung Marktstraße. Nach seinen Angaben kreuzte in Höhe einer Gaststätte ein Tier die Fahrbahn. Bei der eingeleiteten Vollbremsung verlor er die Kontrolle über den Roller und kam zu Fall. Bei dem Sturz zog er sich Verletzungen zu. Mit dem Rettungsdienst wurde er in ein Lippstädter Krankenhaus gebracht. (AG)

Geseke - Fahrrad bei Kellereinbruch entwendet In der Zeit von Freitagabend 18.00 Uhr bis Samstagmittag 13.30 Uhr drangen bisher unbekannte Täter in den Keller eines Wohnhauses in der Straße Alter Steinweg ein. Die Kellertür wurde gewaltsam geöffnet. Aus dem Keller wurde ein Fahrrad entwendet. Der/die Täter entfernten sich unerkannt. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 0294191000. (AG)

Erwitte - Kradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt Am Freitagmittag, gegen 12.30 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Pkw-Fahrer aus Geseke mit seinem BMW die Seringhauser Straße in Erwitte-Seringhausen. Im Kreuzungsbereich der K 59 / K 40 missachtete er die Vorfahrt eines 51-jährigen Kradfahrers aus Düsseldorf der mit seiner Yamaha die bevorrechtigte Straße befuhr. Bei der Kollision wurde der Düsseldorfer verletzt und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. (hn)

Möhnesee - Kradfahrer auf Haarweg schwer verletzt Am späten Samstagnachmittag, gegen 17.15 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Mann aus Kassel mit seinem VW Transporter den Haarweg (B 516) in Fahrtrichtung Ense. Direkt hinter ihm folgte und ein 55-jähriger Mann aus Wickede mit seinem Motorrad, einer BMW. Der Mann aus Wickede wollte in Höhe der Ortschaft Möhnesee-Berlingsen mit seinem Transporter nach links auf einen Schotterparkplatz einbiegen und hatte dieses - eigenen Angaben zufolge - auch rechtzeitig angezeigt. Dieses Fahrmanöver erkannte der nachfolgende Kradfahrer zu spät, als er bereits den Überholvorgang eingeleitet hatte. Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde der Wickeder so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Der Mann aus Kassel blieb bei dem Unfall unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 14.000 Euro. Zur Beweissicherung wurde das Motorrad sichergestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Soest unter der Rufnummer 02921-91000 entgegen. (hn)

Lippstadt - räuberischer Diebstahl - Täter flüchtet unerkannt Am Samstagmorgen, gegen 09.45 Uhr, betrat ein bislang unbekannter Täter ein Bekleidungsgeschäft an der Lange Straße in Lippstadt. Hier wurde er auf frischer Tat erwischt, als er versuchte, die Sicherungsetiketten an Bekleidungsgegenständen zu entfernen. Darauf angesprochen, schlug er unvermittelt auf den 28-jährigen Verkäufer aus Lippstadt ein und traf diesen am Arm. Anschließend flüchtete der Täter mit einem Fahrrad und der erlangten Beute in Richtung Rathausstraße. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Ca. 185 cm groß, dunkelhäutig, hochgesteckte Rastalocken, barfuß Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lippstadt unter der Telefonnummer 02941 - 91000 entgegen. (hn)

Soest - dreister Überfall auf offener Straße - Räuber entkommt ohne Beute Am frühen Samstagmorgen, gegen 04.20 Uhr, befand sich ein geschädigter 20-jähriger Soester fußläufig im Bereich Isenacker / Ulricher Straße. Plötzlich wurde er von einem unbekannten Mann umklammert, der gezielt nach der Geldbörse des Geschädigten griff und damit in Richtung Innenstadt flüchtete. Der bestohlene junge Mann verfolgte dem flüchtenden Täter und konnte diesen schließlich einholen und festhalten. Der Täter schlug daraufhin dem Geschädigten mehrfach mit der Faust ins Gesicht, konnte sich dadurch losreißen und weiter unerkannt in Richtung Innenstadt flüchten. Die gestohlene Geldbörse hatte der Täter währenddessen verloren. Durch die Faustschläge erlitt der Soester leichte Verletzungen im Gesicht. Bei dem Täter soll es sich um einen ca. 180 cm großen Mann mit südländischem Aussehen, dunklen, hochgegelten Haaren und Bart handeln. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Soest unter der Telefonnummer 02921 - 91000 entgegen. (hn)

Welver - räuberischer Diebstahl - Verkäuferin mit Messer bedroht Am Freitagabend, gegen 21.30 Uhr, betrat ein zunächst unbekannter männlicher Täter den Lebensmittelmarkt an der Werler Straße. Hier wollte er mit einigen Waren den Laden ohne zu bezahlen verlassen. Eine aufmerksame, 41-jährige Verkäuferin aus Hamm bemerkte den Ladendiebstahl und wollte den Täter am Verlassen des Marktes hindern. Der Ladendieb zog daraufhin plötzlich ein Messer aus der Jackentasche und stach damit in Richtung der 41-jährigen Hammerin ohne diese dabei zu treffen. Im weiteren Verlauf verfolgte der Täter die Verkäuferin bis schließlich ein unbekannter Kunde geistesgegenwärtig zu Hilfe kam und den Täter mit einem Einkaufswagen zurückdrängte. Dieser zeigte sich beeindruckt und flüchtete sodann ohne Beute mit einem Fahrrad in unbekannte Richtung. Im Rahmen der Fahndung und kriminalpolizeilichen Ermittlungen konnte der Täter schließlich identifiziert werden. Es handelt sich um einen 37-jährigen Mann aus Welver. Die Ermittlungen dauern an. (hn)

