Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pressemeldung der Kreispolizeibehörde Soest am 24.08.2019

Soest (ots)

Erstmeldung Datum: Samstag, 24.08.2019

Lippetal-Hovestadt - Kradfahrer schwer verletzt Verkehrsunfall in Lippetal-Hovestadt, Schloßstraße / Postweg. Ein Kradfahrer fuhr auf der Straße Am Rott und wollte nach rechts auf den Postweg in Richtung Eickelborn abbiegen. Er missachtete hier die Vorfahrt eines Pkw der die Schlossstraße in Richtung Eickelborn befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Kradfahrer wurde dabei schwer verletzt. Ein RTH ist angefordert. Die Unfallaufnahme findet aktuell statt.

Sobald weitere, gesicherte Erkenntnisse bekannt sind, werden wir Sie auf diesem Wege benachrichtigen. Von telefonischen Nachfragen bitten wir dringend abzusehen. (AG)

