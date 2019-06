Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler - Straßenlaterne umgefahren und geflüchtet

Annweiler (ots)

Offensichtlich beim Rangieren fuhr ein noch unbekannter Lastkraftwagen in der Zeit vom 01.06..2019, 12:00 Uhr, bis 02.06.2019, 15:00 Uhr, eine Straßenlaterne in der Straße "In den Bruchwiesen" um und flüchtete anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe einer dreistelligen Summe gekümmert zu haben. Die Polizei konnte vor Ort schwarze Lacksplitter sichern und sucht nunmehr nach dem Verursacher. Wer Hinweise zu dem Unfallflüchtigen machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiwache Annweiler unter Tel.: 06346/964619 in Verbindung zu setzen.

