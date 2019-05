Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfall mit beteiligter Radfahrerin - Autofahrerin gesucht

Neustadt/Weinstraße (ots)

Bereits am Freitag den 03.05.19 kam es an der Einmündung Robert-Stolz-Straße / Harthäuserweg zu einem Unfall, bei dem eine 68-jährige Radfahrerin zu Fall kam. Die Radlerin befuhr die Robert-Stolz-Straße in Richtung Berufsbildende Schule und mißachtete die Vorfahrt des Fahrzeugs, das aus dem Harthäuserweg kam und nach links in die Robert-Stolz-Straße einbog. Die 68-Jährige mußte dadurch stark bremsen und kam zu Fall. Zu einer Kollision kam es nicht. Eine Beschreibung des Fahrzeugs ist nicht möglich. Die Polizei bittet die Fahrerin des Wagens sowie mögliche Zeugen, sich bei der Polizei Neustadt unter 06321/ 854-0 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

