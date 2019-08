Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kreis Soest - Falsche Polizisten geben nicht auf

Kreis Soest (ots)

Am Donnerstagabend, zwischen 20:00 und 23:00 Uhr, gab es in vier Kommunen des Kreises insgesamt 14 Anrufe von falschen Polizisten. Bei der Zahl handelt es sich jedoch nur um die Anrufe, die der Polizei gemeldet wurden. Die Zahl der Anrufe insgesamt dürfte viel höher liegen. Betroffen waren die Kommunen Erwitte (3), Warstein (5), Soest (5) und Rüthen (1). Auffällig war wiederum, dass die meisten angerufenen Telefonnummern vierstellig waren. Das deutet auf ältere Anschluss Inhaber hin. Gerade auf diese haben es die skrupellosen Ganoven abgesehen. Ein "geglückter" Anruf wurde nicht gemeldet, was nicht heißen muss, dass es keinen gab. "Bitte sprechen Sie mit älteren Bekannten, Verwandten, Nachbarn und Freunden über dieses Thema. Sie haben es nicht verdient von Telefonbetrügern um ihr Erspartes gebracht zu werden. (lü)

