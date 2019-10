Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0678 --35-Jähriger bei Auseinandersetzung schwer verletzt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Hemelingen, Hastedter Heerstraße Zeit: 27.10.2019, 03.35 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen verletzten drei Unbekannte einen 35 Jahre alten Mann schwer, nachdem sie in Bremen-Hemelingen im Bereich einer Gaststätte aneinander geraten sein sollen. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Gegen 03.35 Uhr soll der 35-Jährige in einem Lokal an der Hastedter Heerstraße mit einem der Männer aneinandergeraten sein. Die Männer verlagerten ihre Streitigkeiten nach draußen, wo der Unbekannte mit zwei weiteren Tatverdächtigen auf den 35-Jährigen eingeschlagen haben soll. Dabei fügten sie dem Bremer schwere Fußverletzungen zu. Als ein 33 Jahre alter Zeuge dazwischen ging und die drei aufforderte, damit aufzuhören, flüchtete das Trio in Richtung Sebaldsbrück.

Bis auf den 33-Jährigen Zeugen gaben die weiteren Gäste des Lokals an, nichts gesehen zu haben. Der 39 Jahre alte, erheblich alkoholisierte Inhaber, zeigte sich erbost darüber, dass die Polizei seinen Laden betrat und verweigerte jegliche Zusammenarbeit.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Polizei Bremen fragt, wer am Sonntagmorgen gegen 03.35 Uhr in der Hastedter Heerstraße im Bereich der Haltestelle "Föhrenstraße" etwas beobachtet hat und Hinweise geben kann. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 zu melden.

