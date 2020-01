Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: - 24-Jährige prallt bei Haiger gegen Viadukt -

Dillenburg (ots)

--

Haiger: 24-Jährige verunglückt am Viadukt -

Mit schweren Verletzungen musste eine Haigererin heute Morgen (23.01.2020) nach einem Verkehrsunfall in eine Siegener Klinik eingeliefert werden. Der ersten Einschätzung eines Notarztes zufolge, zog sie sich mehrere Frakturen zu. Gegen 11.00 Uhr war die 24-Jährige mit ihrem Golf von Rodenbach in Richtung Haiger unterwegs. Vor einer Rechtskurve geriet der VW aus bisher nicht bekannten Gründen ins Schlingern, wurde nach links aus der Kurve getragen und prallte nahezu frontal gegen ein Viadukt. Die Haigerer Feuerwehr rückte an und befreite die eingeklemmte Unfallfahrerin. Ein Rettungswagen übernahm den Transport ins Siegener Klinikum. Der Golf hat nur noch Schrottwert und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

