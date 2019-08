Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Zwei Männer bei Überfall verletzt +++

Oldenburg (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es im Sodenstich zu einem Raub, bei dem zwei Personen verletzt worden sind.

Der Überfall ereignete sich bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag. Zwei 18-jährige Oldenburger, die sich gerade auf dem Heimweg befanden, wurden gegen Mitternacht in der Nähe der Einmündung in die Annette-von-Droste-Hülshoff-Straße von zwei weiteren Heranwachsenden angesprochen. Während einer der beiden Männer den 18-Jährigen flüchtig bekannt war, handelte es sich bei dessen Begleiter um einen Unbekannten im Alter von etwa 17 bis 19 Jahren. Dieser Mann provozierte die beiden Oldenburger zunächst verbal und suchte offenbar Streit. Kurz darauf erschienen weitere Personen, woraufhin der Unbekannte begann, einen der 18-Jährigen mehrmals zu schubsen. Ein anderer schlug ihm mehrere Male mit der Faust ins Gesicht. Auch der zweite 18-Jährige wurde den Ermittlungen zufolge mehrfach geschlagen. Danach flüchteten die Unbekannten; offenbar entwendeten sie einem der Opfer vorher noch das Fahrrad. Beschrieben wurde der unbekannte Angreifer als etwa 175 bis 180 cm groß und blond. Er soll eine normale Statur gehabt haben. Die Polizei hat die Ermitlungen wegen Raubes aufgenommen; die Opfer trugen leichte Gesichtsverletzungen davon. (978472)

