POL-OL: +++ Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Handtaschen aus verschlossenem PKW in Bad Zwischenahn-Ofen entwendet +++

Am Samstag, dem 17.08.2019, zwischen ca. 10:15 Uhr bis 12:00 Uhr wurde in Bad Zwischenahn, Ortsteil Ofen, bei einem in der Kirchstraße geparkten PKW Ford Fiesta eine hintere Seitenscheibe eingeschlagen und durch den oder die unbekannten Täter zwei auf der Rücksitzbank abgelegte Handtaschen entwendet. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Bad Zwischenahn unter Tel.: 04403/927-0.

