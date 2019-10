Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Brand Krummer Weg - Ergebnis der Ermittlungen durch Sachverständigen

Hiddenhausen (ots)

(um) Die Kriminalpolizei Herford übernahm nach dem Brand in einem Wohnhaus in der Straße Krummer Weg die Ermittlungen. In dem komplexen Verfahren zogen in Absprache mit der Staatsanwaltschaft die Kriminalbeamten einen Sachverständigen hinzu. Die Ermittlungen ergaben, dass ein technischer Defekt die Ursache für den verheerenden Brand war, dem ein 31-jähriger Mann zum Opfer fiel.

