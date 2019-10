Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Linksabbieger und Geradeausverkehr kollidieren

Bünde (ots)

(um) Gestern (03.10.), gegen 14.11 Uhr, kam es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall auf der Kreuzung Mindener Straße Ecke Max-Planck-Straße. Zur Unfallzeit befuhr ein 77-jähriger Fahrer aus Bünde mit seinem Opel auf der Mindener Straße Richtung Brunnenallee. An der o.g. Kreuzung bog er nach links in die Max-Planck-Straße ab. Zur gleichen Zeit fuhr in die entgegengesetzte Richtung eine 68-Jährige aus Bünde in ihrem Kia. Im Bereich der Kreuzung kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeug, die frontal beschädigt wurden. Ein im PKW der Frau mitgeführter Hund verletzte sich neben der Fahrerin durch den Aufprall zusätzlich. Die beteiligten PKW schleppte ein Unternehmen von der Unfallstelle ab. Der Sachschaden beträgt etwa 9.000.- Euro.

