Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen

Herford (ots)

(ml) Am Mittwoch (02.10.) wurden im Verlauf der Robert-Koch-Straße in Herford acht geparkte Pkw beschädigt. In der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr verkratzten unbekannte Täter die Fahrzeuge augenscheinlich mutwillig. Der Schaden wird auf insgesamt ca. 4000,- Euro geschätzt. Die Polizei Herford bittet um Zeugen- und Täterhinweise unter der Telefonnummer 05221-888-0.

