POL-HF: Diebstahl an Kfz - Unbekannte Täter gehen 14 Autos an

Löhne (ots)

(kup) Am Dienstag (1.10.), in der Zeit zwischen 2:30 Uhr und 3:30 Uhr, gelang es bislang unbekannte Täter auf einem videoüberwachte Gelände eines Autohandels an der Ringstraße in kurzer Zeit mehrere dortige PKW zu beschädigen. Die zwei Männer in Kapuzenpullovern demontierten dabei an 14 Autos der Marke Audi Teile, wie zum Beispiel Assistenzsysteme und Außenspiegel. Die Kriminalpolizei Herford übernimmt die Ermittlungen. Die Auswertung des Videomateriales dauert an. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zeugenhinweise nimmt die Direktion Kriminalität unter 05221 - 888 0 entgegen.

