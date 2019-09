Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL Ulm - Sattelzug fährt auf

Nach einem Unfall auf der A 8 bei Ulm staute sich am Donnerstag der Verkehr.

Ulm (ots)

Gegen 8 Uhr fuhr ein Sattelzug auf der A 8 in Richtung Karlsruhe. Dass der Sattelzug davor gebremst hatte, sah der Fahrer nicht. Der 48-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr kurz vor der Anschlussstelle Ulm/ West auf den Volvo auf. Der Unfallverursacher war in seiner Kabine eingeklemmt. Die Feuerwehr kam und befreite ihn. Er trug bei dem Unfall schwere Verletzungen davon. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in ein Krankenhaus. Die 52- und 38-jährigen Insassen im anderen Sattelzug blieben unverletzt. Abschleppunternehmen kamen und bargen die Fahrzeuge. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 70.000 Euro. Für die Bergung der Fahrzeuge war die A 8 in Richtung Stuttgart voll gesperrt. Der Verkehr staute sich.

Hinweis der Polizei: Als eine der wichtigsten Grundregeln mahnt die Straßenverkehrsordnung zu ständiger Vorsicht. Fahrer und Fußgänger müssen jederzeit aufmerksam sein und Ablenkungen jeglicher Art vermeiden. Jede Unaufmerksamkeit kann schwerwiegende Folgen haben. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

