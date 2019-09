Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Warthausen - 21-Jähriger missachtet Vorfahrt

Mutmaßlich unter Drogen war am Dienstag ein Autofahrer bei Warthausen unterwegs.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, sei der Mann gegen 18.15 Uhr auf der B30 unterwegs gewesen. Bei der Abfahrt Schemmerhofen wollte er mit einem Skoda nach links in Richtung Warthausen fahren. Dabei übersah er einen aus Richtung Äpfingen kommenden BMW, der auf die B30 abbiegen wollte. Die Autos stießen zusammen, die Fahrer blieben unverletzt. Bei der Unfallaufnahme hatte die Polizei den Verdacht, dass sich der Skoda-Fahrer unter der Einwirkung von Drogen ans Steuer gesetzt hatte. Das bestätigte ein Test, weshalb der Mann eine Blutprobe abgeben musste. Nun muss er mit einer Strafanzeige rechnen. Den Sachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf 4.000 Euro. Hinweis der Polizei: Im Straßenverkehr wird der "berauschte" Fahrer zur Gefahr für sich und seine Mitmenschen. Zum eigenen Schutz und dem Schutz anderer muss jedem klar sein: Die sichere Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige körperliche und geistige Fitness!

++++1759038

Holger Fink, Pressestelle, Telefon: 0731 188 1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell