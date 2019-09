Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Fahrer übersehen Stauende

Bei zwei Unfällen am Mittwochmorgen in Göppingen erlitten fünf Menschen leichte Verletzungen.

Beide Unfälle ereigneten sich laut Polizeiangaben fast zeitgleich, gegen 7.45 Uhr. Auf der B10 fuhr ein 18-Jähriger auf der linken Spur. Er übersah, dass sich der Verkehr staute und fuhr mit seinem Ford auf einen BMW auf. Dessen 47-jähriger Fahrer erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen. Sein Auto wurde auf einen weiteren BMW aufgeschoben. Die Polizei schätzt den Sachschaden an den drei Autos auf rund 10.000 Euro. Zwei davon wurden abgeschleppt. Gleich vier Personen erlitten bei einem Unfall in der Beckhstraße Verletzungen. Dort war ein 24-Jähriger mit einem Peugeot- Kleintransporter aus Richtung Faurndau unterwegs. An einem Kreisverkehr vor Göppingen staute sich der Verkehr. Das bemerkte der Fahrer zu spät, weil ihn möglicherweise die tiefstehende Sonne geblendet hatte. Er fuhr ungebremst auf einen Seat, den es auf einen Ford-Kleintransporter schob. Deren Insassen blieben unverletzt. Die vier Insassen der anderen Fahrzeuge erlitten leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in Krankenhäuser. Den Sachschaden schätzt die Polizei hier auf 16.000 Euro. Der Peugeot und der Seat wurden abgeschleppt. Die Polizei weist darauf hin, dass Ablenkung und Unachtsamkeit häufig die Ursache schwerer Unfälle sind. Vermeiden Sie jede Art von Störungen und Ablenkungsquellen, die Ihre Konzentration auf das Verkehrsgeschehen negativ beeinflussen könnten.

