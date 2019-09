Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Pedelec-Fahrerin übersieht Auto

Am Mittwoch erlitt eine 76-Jährige schwere Verletzungen bei einem Unfall in Ulm.

Gegen 14.30 Uhr fuhr eine 76-Jährige mit ihrem Pedelec in einem Radweg in Richtung Beimerstetten. Der führte parallel zur Beimerstetter Straße. An der Einmündung Mergelgrube endete der Radweg. Sie wollte die Beimerstetter Straße überqueren. Dabei übersah sie eine 44-Jährige mit ihrem Renault. Die hatte Vorfahrt. Trotz Vollbremsung konnte die Autofahrerin einen Unfall nicht mehr verhindern. Auto und E-Bike stießen zusammen. Die Radlerin stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 3.500 Euro.

