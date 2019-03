Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Reifenstecher in Löwensen unterwegs

Bad Pyrmont (ots)

In der Nacht zu Sonntag, dem 24.03.2019, kam es auf mehreren Straßen im Bad Pyrmonter Ortsteil Löwensen zu Sachbeschädigungen durch sogenannte Reifenstecher. Betroffen waren elf Pkw aller gängigen Marken und ohne Rücksicht auf Zulassungsbereiche, sowie ein Anhänger, die auf der Berliner Straße, Obere Straße und Am Rosenhof abgestellt waren. Überwiegend wurde an jedem Fahrzeug ein Reifen durch einen Stich in die Seitenflanke zerstört. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Wer Hinweise zu Tätern oder Tatumständen geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Bad Pyrmont, Tel.: 05281/94060, in Verbindung zu setzen.

