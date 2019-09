Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Versicherung seit Jahren abgelaufen

Ohne gültige Versicherung verursachte am Mittwoch in Biberach ein Rollerfahrer einen Unfall.

Laut Polizeiangaben fuhr der 21-Jährige gegen 14 Uhr aus einem Parkplatz in die Waldseer Straße. Dabei übersah er ein Auto. Die Fahrzeuge stießen zusammen, die Fahrer blieben unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass an dem Roller ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2014 angebracht war. Außerdem konnte der Mann keinen Nachweis bringen, dass der Roller ihm gehört. Deswegen stellte ihn die Polizei sicher. Den Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige. Hinweise der Polizei: Die Versicherung von Kraftfahrzeugen ist immer wichtig. Denn bei einem Unfall können sehr schnell Sach- oder Personenschäden entstehen. Hierbei fallen häufig Reparaturkosten und Arztrechnungen von mehreren Tausend Euro an. Damit der Geschädigte seinen Schaden sicher ersetzt bekommt ist eine Versicherung zwingend notwendig. Dies ist im Pflichtversicherungsgesetz geregelt. Ein Verstoß hiergegen stellt eine Straftat dar und kann im schlimmsten Fall eine Haftstrafe nach sich ziehen. Zudem muss der Verursacher, ohne Versicherungsschutz, mit seinem Privatvermögen für den Schaden aufkommen. Dies gilt natürlich auf für Kraftfahrzeuge mit Versicherungskennzeichen. Deshalb sollte sich jeder Fahrer eines solchen Fahrzeugs rechtzeitig darum kümmern, dass er ein aktuelles Versicherungskennzeichen erhält.

