Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung - Mehrere Fahrzeuge in einer Straße zerkratzt

Herford (ots)

(um) Am Mittwoch (02.10.) Vormittag kam es zu mindestens 8 Fällen von Sachbeschädigungen an unterschiedlichen PKW. Alle Fahrzeuge waren in der Robert-Koch-Straße geparkt. Ein bislang unbekannter Täter hinterließ an allen Automobilen Kratzspuren. Der Schaden wird mehrere hundert Euro betragen. Die engere Tatzeit wird durch die aufnehmenden Polizeibeamten auf die Zeit von 10.00 bis 12.00 Uhr eingegrenzt. Geschädigte meldeten sich gegen Mittag bei der Polizei. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

