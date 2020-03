Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Firmeneinbruch - Werkzeuge entwendet

Schwerte (ots)

In der Zeit von Sonntagmittag (01.03.2020) bis Montagmorgen (02.03.2020)drangen unbekannte Einbrecher in einen Klempnerbetrieb an der Hörder Straße ein. Nach ersten Feststellungen wurden Werkzeuge in einem vierstelligen Wert entwendet.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Schwerte unter der Rufnummer 02034 921 3320 oder 921 0.

