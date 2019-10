Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brände in der Stedinger Straße in Bookholzberg +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Dienstag, 01. Oktober 2019, gegen 23:55 Uhr, ein Fahrrad sowie der Inhalt eines Mülleimers am Bahnhof in Bookholzberg, Stedinger Straße, in Brand. Das Feuer konnte durch einen Zeugen bereits selbstständig gelöscht werden.

Wenige Augenblicke zuvor, gegen 23:35 Uhr, geriet der Sonnenschirm eines Eiscafés, ebenfalls in der Stedinger Straße gelegen, in Brand. Auch hier konnte das Feuer frühzeitig entdeckt und mit eigenen Mitteln gelöscht werden. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 in Verbindung zu setzen (1170987 und 117241).

