POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Bereich Cappeln +++ Vollsperrung ab Anschlussstelle Cloppenburg

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 am Mittwoch, 02. Oktober 2019, gegen 13:35 Uhr, ist glücklicherweise nur Sachschaden entstanden.

Auf der Richtungsfahrbahn Münster kam es aufgrund eines vorangegangenen Unfalls zu einem Rückstau zwischen den Anschlussstellen Cloppenburg und Vechta.

Ein Ehepaar aus dem Raum Osnabrück befand sich zu diesem Zeitpunkt mit seinem Pkw mitsamt Wohnanhänger auf dem Hauptfahrstreifen des dreispurigen Bereichs. Die 65-jährige Fahrerin des Gespanns beabsichtigte gerade, wieder anzufahren, als sich ein Lastzug von hinten näherte, das Stauende übersah und nahezu ungebremst auf den Wohnanhänger auffuhr.

Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw mitsamt Wohnanhänger nach vorne geschoben. Anschließend kam der Wohnanhänger auf der linken Seite zum Liegen.

Der Lkw mitsamt Anhänger geriet nach dem Zusammenprall ins Schleudern und geriet links in die Mittelschutzplanke. Nach der Kollision mit der Mittelschutzplanke blockierte der Lastzug den Überhol- sowie Mittelfahrstreifen. Beladen war er mit zwei leeren Estrichtürmen. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Auch der 37-jährige Fahrer des Lastzugs, wohnhaft in Haltern am See, blieb unverletzt. Der Sachschaden wurde auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

Direkt nach Unfalleingang wurde eine Vollsperrung ab der Anschlussstelle Cloppenburg eingerichtet, die wenig später durch die Autobahnmeisterei übernommen wurde. Der Verkehr konnte einspurig über die Anschlussstelle Cloppenburg abgeleitet werden. Diese dauert aktuell noch an, da der verunfallte LKW noch geborgen und die Fahrbahn gereinigt werden muss.

