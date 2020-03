Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Scheiben einer Kirche und eines Gemeindehauses eingeworfen: Polizei stellt Täter nach Flucht

Bergkamen (ots)

Ein 18-jähriger Bergkamener hat am Sonntagabend (01.03.2020) gegen 23.20 Uhr mehrere Scheiben einer Kirche und eines Gemeindehauses an der Straße Goekenheide in Bergkamen eingeworfen. Das bemerkte ein Anwohner, der sofort den Notruf wählte.

Als die Polizei eintraf und den jungen Mann zur Rede stellen wollte, flüchtete er zu Fuß. Die Einsatzkräfte nahmen die Verfolgung auf und stellten den 18-Jährigen an einer Bushaltestelle an der Schulstraße. Da der Bergkamener keine Ausweisdokumente mit sich führte, wurde er mit zur Wache Kamen genommen, wo seine Identität festgestellt wurde. Nach Einleitung eines Strafverfahrens wurde er wieder entlassen. Es entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro.

