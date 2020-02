Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna, Schützenstraße -Verkehrsunfall- 11jähriger Junge angefahren

Unna (ots)

Am Freitag um 07:53 Uhr wurde ein 11 jähriger Radfahrer aus Unna, an der Einmündung Schützenstraße/An der Röhrenstrecke, durch das Fahrzeug einer 40 jährigen Pkw Führerin aus Unna, erfaßt. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Junge am rechten Schienenbein. Ein eingesetzter Rettungswagen versorgte das Kind vor Ort. Nach der Behandlung wurde er in die Obhut seiner Eltern übergeben. Es entstand geringer Sachschaden. Zeugen, die den Unfallhergang gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Unna, Obere Husemann Straße 14 (Tel.: 02303-921-3120) in Verbindung zu setzen. /CP

