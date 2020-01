Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher schlagen gleich viermal zu

Korschenbroich (ots)

Am Donnerstag (23.01), schlugen Einbrecher in Korschenbroich offenbar gleich viermal zu. Die Täter waren von 06:00 bis 19:30 Uhr auf Beutezug.

Die Einbruchsorte befanden sich an der Rheydter Straße sowie der Clara-Schumann-Straße. Die Diebe verschafften sich gewaltsam Zugang zu den Häusern durch das Einschlagen von Terrassentüren und einem Kellerfenster.

Sie stahlen den Bewohnern Kleingeld, Schmuck und Uhren. Die Polizei sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen auf. Nach derzeitigem Erkenntnisstand könnte es sich bei allen Fällen um die gleichen Täter handeln. Wenn Sie etwas Verdächtiges in Nähe der Einbruchstatorte gesehen haben, melden Sie sich bitte unter 02131 300-0 bei der Kripo.

Kostenlose Beratung, wie man mit technischen Sicherungen Einbrechern sprichwörtlich einen "Riegel vorschiebt" bieten die Experten der Polizei im Rhein-Kreis Neuss interessierten Wohnungsinhabern an. Nähere Informationen finden Sie auf der Homepage der Polizei (https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw).

Am folgenden Mittwoch (29.01), um 18 Uhr, findet ein Vortrag in der Beratungsstelle an der Jülicher Landstraße 178, in Neuss, statt. Dieser dauert etwa 90 Minuten. Eine Anmeldung unter 02131 300-0 ist erforderlich.

